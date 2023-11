Família Santos do «Onde está o dinheiro?» ajudou uma convidada do Dois às 10 a atingir um objetivo! Saiba tudo

Há 2h e 11min

No Dois às 10, conhecemos as duas primeiras famílias a participar no programa de David Carreira e Kelly Bailey, «Onde está o dinheiro?». A família Santos ficou sensibilizada com a história de Isabel, que esteve no nosso programa no dia 8 de novembro. Ultrapassou um cancro, perdeu o marido com a doença de Alzheimer e hoje, cuida do filho há 12 anos, que sofre de esclerose múltipla progressiva. Precisava de uma cama nova para o filho, mas com as dificuldades financeiras, não a conseguia comprar. Contudo, a família Santos viu o programa, ficaram sensibilizados e decidiram oferecer a cama!