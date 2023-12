Há 1h e 52min

No «Dois às 10», conhecemos o caso de Ana Macedo que teme ficar na rua com os filhos.

Ana Macedo tem quatro filhos, dois deles com perturbação do espectro do autismo e outro, o Tiago, ainda está a ser avaliado, sendo que esta criança não vê do olho direito. A vida não tem sorrido muito a esta família que está prestes a ficar sem teto para viver.

Ana teve que deixar de trabalhar para cuidar dos filhos doentes e confessa: «Eu não tenho mesmo apoio familiar nenhum».