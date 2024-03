Familiar faz denúncia e criança é retirada à família. O motivo? Sandra alega que é pura vingança

Há 2h e 46min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Sandra Ventos, que procura a sobrinha dada para a adoção sem a autorização da família. A nossa convidada fala-nos do facto de ter sido uma familiar que fez queixa à Segurança Social, e a menina de apenas 3 anos é retirada à família e posta numa instituição, em Faro. Sandra alega que foi tudo feito por vingança e recorda o dia fatídico em que a criança foi retirada 'à força' dos braços da sua mãe, avó da criança. A nossa convidada fala-nos das primeiras visitas feitas a Gabriela, até que lhes proibiram as visitas.