Há 45 min

No «Dois às 10», recriamos a rubrica «O Palco é Meu» do programa «Somos Portugal» e começamos por assistir à atuação de Armando Pimenta com o tema «Estupidamente Apaixonado». A seguir, os juris Fanny, Rui Bandeira e Tanya fazem a sua avaliação.