Elisabete (Ana Marta Contente) está a ler mais mensagens e está incrédula com o sucesso que o pai fez na internet. Aida (Ana Guiomar) diz que também fez parte do direto, mas Elisabete realça que as mensagens só falam do pai e tenta perceber o que ele disse para gerar aquilo. Aida diz que ele agiu como de costume, queixou-se de tudo. Aida estremece quando Elisabete diz que muitas pessoas gostavam de acompanhar as suas vidas.