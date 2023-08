Fátima está em choque: «O meu dia não podia piorar, mas piorou»

Há 1h e 19min

Em «Festa é Festa», Fátima (Marta Andrino) chega ao café e fica incrédula ao ver a nova decoração do espaço. Elisabete (Ana Marta Contente) fica aflita, pois sabe que Fátima pode não reagir bem. Elisabete começa por dizer que aquilo é provisório e que a Toca vai ter de funcionar ali alguns dias, porque há uma inundação no antigo espaço. Fátima acha que Tomé nunca iria concordar com aquilo, mas Elisabete diz-lhe que concordou. O dia de Fátima acabou de piorar.