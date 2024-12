Fátima: «Este Natal vai ser complicado, é o primeiro que passo sem a minha casa»

Há 2h e 41min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Fátima Rei uma avó dedicada que impediu que a neta fosse para adoção ao assumir o papel de mãe para com ela. Infelizmente, nos últimos anos a vida não lhe tem corrido bem.

Fátima começa por revelar que nunca pensou vir a estar numa situação como aquela em que se encontra e conta que aos 57 anos está viúva, perdeu a casa onde vivia há dez anos, e tem a cargo dela um filho e uma neta. Partilha que a neta surgiu de uma relação do filho com uma mulher que sem condições para cuidarem da menina acabaram por perder a guarda ficando a bebé em risco de adoção. Para evitar que isso acontecesse, Fátima ficou com ela o tribunal deu-lhe a guarda total em dezembro de 2022.

Fátima confessa que a neta já a tratou por mãe porque ela a trata como uma mãe mas Fátima garante que lhe diz não ser mãe dela e sim avó. Fátima fala ainda do facto de estar a viver na casa da irmã de forma temporária, por não conseguir alugar uma casa, dados os valores que são pedidos atualmente pois a ganhar o ordenado mínimo é-lhe impossível cobrir todas as despesas.

Por isso mesmo, este Natal vai ser muito complicado… afinal vai ser o primeiro Natal que passa sem uma casa. Por fim, refere que não vai desistir. É uma mulher de fé e acredita que Deus a vai ajudar.