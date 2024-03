Fátima perdeu a mãe, o irmão e filho na tragédia de Entre-os-Rios: «Foi um horror»

No «Goucha», Fátima Martins admite que perdeu a sua fé e revoltou-se com Deus. O corpo da mãe foi o único que deu à costa, os corpos do irmão e do filho nunca apareceram. Fátima revela sentir que nunca conseguiu fazer o luto por nunca ter tido acesso aos corpos para os sepultar.