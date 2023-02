Fatinha apresenta soluções para o problema de Aida

22 jan, 21:46

Em «Festa é Festa», Fátima (Marta Andrino) vai ter com Aida (Ana Guiomar), mas percebe logo que ela não está para brincadeiras com o olhar que lhe deita. Fátima diz trazer soluções, mas Aida não lhe dá crédito. Fátima lá explica que só estão a pensar abrir o take-away à hora de almoço e que por isso podem continuar a trabalhar no café e na mercearia à tarde. Aida fica a pensar naquela ideia.