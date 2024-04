Há 57 min

Em "Festa é Festa", Fatinha (Marta Andrino) encontra-se desolada com a partida de António. Nelinha oferece-lhe o seu ombro amigo, garantindo-lhe que está ali para ela desabafar. Jorge (Manuel Melo) junta-se à cena, também com lágrimas nos olhos pela partida de António. Quando Fatinha menciona o encerramento do Takeaway, Nelinha e Jorge deixam-se levar pelas lágrimas, lamentando a injustiça da vida.