Fatinha está furiosa: «Só por causa desta tua atitude, podes ter a certeza de que vou ser a primeira a inscrever-me!»

Há 2h e 35min

Em «Festa é Festa», Fátima (Marta Andrino) e as amigas já explicaram a diferença entre ser macho e machista, mas António insiste que não quer que Fátima participe no concurso de misses. Fátima fica muito desiludida com ele e avisa que não vai deixar que ele mande no que ela pode ou não fazer. Fátima nem tinha pensado em participar no concurso de misses, mas agora será a primeira a inscrever-se.