Fatinha repreende Agostinho «Não quero problemas para o meu lado!»

Há 53 min

Em «Festa é Festa», Lenita (Sofia Grillo) bebe o seu café, enquanto Agostinho continua a gabar-se da vida luxuosa que tem em Cabo-Verde. Lenita não lhe liga nenhuma, já Fátima (Marta Andrino) vai ouvindo as histórias dele com atenção e um ar desconfiado. Lenita paga o café e sai. Agostinho fica com as moedas que Lenita deixou. Fátima repreende-o e avisa que não quer confusões para cima de si.