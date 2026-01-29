Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Feitiço de Amor - Episódio 139

Ontem às 16:00
Feitiço de Amor - Episódio 139 - TVI

Mais Vistos

“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

Novelas
28 jan, 15:26
1

Comovente: filha de Rita Salema casa-se e há um detalhe que está a chamar a atenção

Novelas
7 jul 2025, 15:53
2

A separação dos pais foi das mais mediáticas do país. Hoje cresce longe dos holofotes, mas é a "cara chapada" de um deles

V+ TVI
Ontem às 15:56
3
03:11

Pedido de Cristina Ferreira deixa Cláudio Ramos à beira das lágrimas: «Não estava à espera»

Dois às 10
Há 1h e 12min
4

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima humilha Flor à frente de toda a família

Novelas
27 jan, 10:58
5

Pela quarta semana consecutiva, este é o recruta preferido do público da 1ª Companhia

1ª Companhia
Ontem às 21:23
6
EM DESTAQUE

Agência funerária de Marcelo Palma organiza funeral do pai de famoso comentador da TVI

Dois às 10
Há 2h e 46min

Flávio Furtado faz apelo urgente: «Precisa de cuidados... e, acima de tudo, de uma oportunidade para viver»

V+ TVI
Há 37 min

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

Dois às 10
Há 1h e 21min

Bernardina Brito explica fim da relação: «Há dois anos que era complicado. Quase já não dividíamos cama»

Dois às 10
Há 1h e 45min

De luto por Maycon, Renata Reis expõe situação incómoda em público: «Não façam isso. Fiquei com ansiedade»

1ª Companhia
Há 3h e 41min

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

Novelas
Há 1h e 50min

TVI PLAYER

Amor à Prova: Cris e Sara têm discussão grave

Amor à Prova
Ontem às 21:35

Terra Forte: Flor é a nova empregada doméstica da mansão

Terra Forte
Ontem às 23:10

1ª Companhia - Extra - 30 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:00

1ª Companhia - Especial - 29 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 22:15

Amor à Prova: São revela a verdade a Nico

Amor à Prova
28 jan, 21:40
A ACONTECER

Pais que perderam filho de dois anos no Natal criam petição para mudar regras do pagamento do funeral

Dois às 10
Há 6 min

Em apenas dez dias, Miguel, de dois anos, foi diagnosticado com um tumor cerebral e morreu

Dois às 10
Há 14 min

Em lágrimas, Cristina Ferreira reage a morte de menino de dois anos no Natal: “É uma dor tremenda ver isto”

Dois às 10
Há 25 min

Após a morte do filho de dois anos, Catarina pediu para segurar nele uma última vez: “É como se estivesse a dormir”

Dois às 10
Há 30 min

Catarina sobre funeral do filho de dois anos: “O subsídio da Segurança Social nem dá para as tábuas do caixão”

Dois às 10
Há 31 min

Filho de Catarina morreu com dois anos na véspera de Natal

Dois às 10
Há 31 min
NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi deixa Marcus a sangrar para proteger Armando

Novelas
28 jan, 11:27

Vem aí em «Amor à Prova»: Afinal, Melanie anda a mentir a todos

Novelas
28 jan, 08:58

«Ainda não acabou»: Nic Von Rupp deixa aviso sobre a tempestade com imagens de fazer tremer

Novelas
28 jan, 15:00

«Gosto tanto de ti»: Diogo Amaral emociona mulher especial e não é Jessica Athayde

Novelas
28 jan, 15:26

Vem aí em «Amor à Prova»: Bruno vira-se contra Cris?

Novelas
28 jan, 10:39