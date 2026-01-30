TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Primeira Companhia
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
Secret Story
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Feitiço de Amor - Episódio 148
Hoje às 02:00
Mais Vistos
“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta
Novelas
28 jan, 15:26
1
Comovente: filha de Rita Salema casa-se e há um detalhe que está a chamar a atenção
Novelas
7 jul 2025, 15:53
2
A separação dos pais foi das mais mediáticas do país. Hoje cresce longe dos holofotes, mas é a "cara chapada" de um deles
V+ TVI
Ontem às 15:56
3
03:11
Pedido de Cristina Ferreira deixa Cláudio Ramos à beira das lágrimas: «Não estava à espera»
Dois às 10
Há 1h e 34min
4
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima humilha Flor à frente de toda a família
Novelas
27 jan, 10:58
5
Pela quarta semana consecutiva, este é o recruta preferido do público da 1ª Companhia
1ª Companhia
Ontem às 21:23
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Agência funerária de Marcelo Palma organiza funeral do pai de famoso comentador da TVI
Dois às 10
Há 3h e 7min
Flávio Furtado faz apelo urgente: «Precisa de cuidados... e, acima de tudo, de uma oportunidade para viver»
V+ TVI
Há 58 min
Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro
Dois às 10
Há 1h e 42min
Bernardina Brito explica fim da relação: «Há dois anos que era complicado. Quase já não dividíamos cama»
Dois às 10
Há 2h e 6min
De luto por Maycon, Renata Reis expõe situação incómoda em público: «Não façam isso. Fiquei com ansiedade»
1ª Companhia
Hoje às 08:32
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico
Novelas
Há 2h e 12min
TVI PLAYER
Pedido de Cristina Ferreira deixa Cláudio Ramos à beira das lágrimas: «Não estava à espera»
Dois às 10
Há 1h e 34min
Amor à Prova: Cris e Sara têm discussão grave
Amor à Prova
Ontem às 21:35
1ª Companhia - Extra - 30 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Terra Forte: Flor é a nova empregada doméstica da mansão
Terra Forte
Ontem às 23:10
Em lágrimas, Cristina Ferreira reage a morte de menino de dois anos no Natal: “É uma dor tremenda ver isto”
Dois às 10
Há 47 min
Marcelo Palma sobre a morte de Maycon Douglas: “Acordo todos os dias e não consigo acreditar que é possível”
Dois às 10
Há 1h e 14min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Pais que perderam filho de dois anos no Natal criam petição para mudar regras do pagamento do funeral
Dois às 10
Há 28 min
Em apenas dez dias, Miguel, de dois anos, foi diagnosticado com um tumor cerebral e morreu
Dois às 10
Há 36 min
Em lágrimas, Cristina Ferreira reage a morte de menino de dois anos no Natal: “É uma dor tremenda ver isto”
Dois às 10
Há 47 min
Após a morte do filho de dois anos, Catarina pediu para segurar nele uma última vez: “É como se estivesse a dormir”
Dois às 10
Há 52 min
Catarina sobre funeral do filho de dois anos: “O subsídio da Segurança Social nem dá para as tábuas do caixão”
Dois às 10
Há 53 min
Filho de Catarina morreu com dois anos na véspera de Natal
Dois às 10
Há 53 min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi deixa Marcus a sangrar para proteger Armando
Novelas
28 jan, 11:27
Vem aí em «Amor à Prova»: Afinal, Melanie anda a mentir a todos
Novelas
28 jan, 08:58
«Ainda não acabou»: Nic Von Rupp deixa aviso sobre a tempestade com imagens de fazer tremer
Novelas
28 jan, 15:00
“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta
Novelas
28 jan, 15:26
«Gosto tanto de ti»: Diogo Amaral emociona mulher especial e não é Jessica Athayde
Novelas
28 jan, 15:26
Vem aí em «Amor à Prova»: Bruno vira-se contra Cris?
Novelas
28 jan, 10:39