TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Primeira Companhia
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
Secret Story
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Feitiço de Amor - Episódio 153
Hoje às 03:03
Mais Vistos
“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta
Novelas
28 jan, 15:26
1
Comovente: filha de Rita Salema casa-se e há um detalhe que está a chamar a atenção
Novelas
7 jul 2025, 15:53
2
A separação dos pais foi das mais mediáticas do país. Hoje cresce longe dos holofotes, mas é a "cara chapada" de um deles
V+ TVI
Ontem às 15:56
3
Pela quarta semana consecutiva, este é o recruta preferido do público da 1ª Companhia
1ª Companhia
Ontem às 21:23
4
Ex-concorrentes estão rendidos a Filipe Delgado: as imagens da onda de amor que tem recebido
1ª Companhia
16 jan, 12:29
5
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima humilha Flor à frente de toda a família
Novelas
27 jan, 10:58
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Noite épica: Sporting e Benfica brilham com vitórias históricas
V+ Futebol
Ontem às 09:14
Encontro de Francisco Monteiro com o alegado novo namorado de Bárbara Parada está a dar que falar
V+ TVI
Ontem às 13:26
Liliana Oliveira pronuncia-se publicamente após polémica com ex-noivo Zé: «Nunca deveria ser esquecido...»
1ª Companhia
Ontem às 09:07
Bomba! Tem namorado há três anos e ninguém sabia: Leandro escondeu de todos o maior segredo
1ª Companhia
Ontem às 10:39
«Não alimento nada pelos fãs». Afonso Leitão revela, finalmente, como terminou a relação com Jéssica Vieira
Dois às 10
Ontem às 11:09
Vem aí em «Terra Forte»: Cobra acaba tudo com Maria de Fátima e ameaça-a
Novelas
Ontem às 09:23
TVI PLAYER
Amor à Prova: Cris e Sara têm discussão grave
Amor à Prova
Ontem às 21:35
1ª Companhia - Extra - 30 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Terra Forte: Flor é a nova empregada doméstica da mansão
Terra Forte
Ontem às 23:10
Dois às 10 - A primeira entrevista de Luíza Abreu e João Moura Caetano após anúncio de gravidez
Dois às 10
Ontem às 09:50
1ª Companhia - Especial - 29 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 22:15
Solos estão "encharcados" e "sem capacidade para absorver mais água". Podem vir aí as "cheias centenárias"
CNN Breaking News
Há 1h e 19min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Cláudio Ramos emociona-se com surpresa e Cristina Ferreira assume: “Senti mesmo que ele ficou sem chão”
Dois às 10
Há 17 min
Pedido de Cristina Ferreira deixa Cláudio Ramos à beira das lágrimas: «Não estava à espera»
Dois às 10
Há 18 min
Capricórnio, Aquário e Peixes: saiba o que lhe reserva o seu signo para fevereiro
Dois às 10
Há 24 min
Balança, Escorpião e Sagitário: saiba o que lhe reserva o seu signo para fevereiro
Dois às 10
Há 24 min
Caranguejo, Leão e Virgem: saiba o que lhe reserva o seu signo para fevereiro
Dois às 10
Há 53 min
Carneiro, Touro e Gémeos: saiba o que lhe reserva o seu signo para fevereiro
Dois às 10
Há 56 min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi deixa Marcus a sangrar para proteger Armando
Novelas
28 jan, 11:27
Vem aí em «Amor à Prova»: Afinal, Melanie anda a mentir a todos
Novelas
28 jan, 08:58
«Ainda não acabou»: Nic Von Rupp deixa aviso sobre a tempestade com imagens de fazer tremer
Novelas
28 jan, 15:00
“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta
Novelas
28 jan, 15:26
«Gosto tanto de ti»: Diogo Amaral emociona mulher especial e não é Jessica Athayde
Novelas
28 jan, 15:26
Vem aí em «Amor à Prova»: Bruno vira-se contra Cris?
Novelas
28 jan, 10:39