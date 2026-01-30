TVI PLAYER
Feitiço de Amor - Episódio 158
Hoje às 03:08
“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta
Novelas
28 jan, 15:26
1
Comovente: filha de Rita Salema casa-se e há um detalhe que está a chamar a atenção
Novelas
7 jul 2025, 15:53
2
A separação dos pais foi das mais mediáticas do país. Hoje cresce longe dos holofotes, mas é a "cara chapada" de um deles
V+ TVI
Ontem às 15:56
3
03:11
Pedido de Cristina Ferreira deixa Cláudio Ramos à beira das lágrimas: «Não estava à espera»
Dois às 10
Há 1h e 0min
4
Pela quarta semana consecutiva, este é o recruta preferido do público da 1ª Companhia
1ª Companhia
Ontem às 21:23
5
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima humilha Flor à frente de toda a família
Novelas
27 jan, 10:58
6
Agência funerária de Marcelo Palma organiza funeral do pai de famoso comentador da TVI
Dois às 10
Há 2h e 34min
Flávio Furtado faz apelo urgente: «Precisa de cuidados... e, acima de tudo, de uma oportunidade para viver»
V+ TVI
Há 25 min
Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro
Dois às 10
Há 1h e 9min
Bernardina Brito explica fim da relação: «Há dois anos que era complicado. Quase já não dividíamos cama»
Dois às 10
Há 1h e 33min
De luto por Maycon, Renata Reis expõe situação incómoda em público: «Não façam isso. Fiquei com ansiedade»
1ª Companhia
Há 3h e 29min
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico
Novelas
Há 1h e 38min
Amor à Prova: Cris e Sara têm discussão grave
Amor à Prova
Ontem às 21:35
Terra Forte: Flor é a nova empregada doméstica da mansão
Terra Forte
Ontem às 23:10
1ª Companhia - Extra - 30 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Amor à Prova: São revela a verdade a Nico
Amor à Prova
28 jan, 21:40
1ª Companhia - Especial - 29 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 22:15
Em lágrimas, Cristina Ferreira reage a morte de menino de dois anos no Natal: “É uma dor tremenda ver isto”
Dois às 10
Há 13 min
Após a morte do filho de dois anos, Catarina pediu para segurar nele uma última vez: “É como se estivesse a dormir”
Dois às 10
Há 18 min
Catarina sobre funeral do filho de dois anos: “O subsídio da Segurança Social nem dá para as tábuas do caixão”
Dois às 10
Há 19 min
Filho de Catarina morreu com dois anos na véspera de Natal
Dois às 10
Há 19 min
Marcelo Palma esclarece como está a mãe de Maycon Douglas
Dois às 10
Há 23 min
Cristina Ferreira revela contacto com Renata Reis sobre Maycon Douglas: “Não está preparada”
Dois às 10
Há 23 min
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi deixa Marcus a sangrar para proteger Armando
Novelas
28 jan, 11:27
Vem aí em «Amor à Prova»: Afinal, Melanie anda a mentir a todos
Novelas
28 jan, 08:58
«Ainda não acabou»: Nic Von Rupp deixa aviso sobre a tempestade com imagens de fazer tremer
Novelas
28 jan, 15:00
“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta
Novelas
28 jan, 15:26
«Gosto tanto de ti»: Diogo Amaral emociona mulher especial e não é Jessica Athayde
Novelas
28 jan, 15:26
Vem aí em «Amor à Prova»: Bruno vira-se contra Cris?
Novelas
28 jan, 10:39