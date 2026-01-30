TVI PLAYER
Feitiço de Amor - Episódio 163
Hoje às 04:51
Mais Vistos
“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta
Novelas
28 jan, 15:26
1
Comovente: filha de Rita Salema casa-se e há um detalhe que está a chamar a atenção
Novelas
7 jul 2025, 15:53
2
A separação dos pais foi das mais mediáticas do país. Hoje cresce longe dos holofotes, mas é a "cara chapada" de um deles
V+ TVI
Ontem às 15:56
3
Pela quarta semana consecutiva, este é o recruta preferido do público da 1ª Companhia
1ª Companhia
Ontem às 21:23
4
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima humilha Flor à frente de toda a família
Novelas
27 jan, 10:58
5
Ex-concorrentes estão rendidos a Filipe Delgado: as imagens da onda de amor que tem recebido
1ª Companhia
16 jan, 12:29
6
EM DESTAQUE
Agência funerária de Marcelo Palma organiza funeral do pai de famoso comentador da TVI
Dois às 10
Há 2h e 27min
Encontro de Francisco Monteiro com o alegado novo namorado de Bárbara Parada está a dar que falar
V+ TVI
Ontem às 13:26
Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro
Dois às 10
Há 1h e 2min
Bernardina Brito explica fim da relação: «Há dois anos que era complicado. Quase já não dividíamos cama»
Dois às 10
Há 1h e 26min
De luto por Maycon, Renata Reis expõe situação incómoda em público: «Não façam isso. Fiquei com ansiedade»
1ª Companhia
Há 3h e 22min
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico
Novelas
Há 1h e 31min
TVI PLAYER
Amor à Prova: Cris e Sara têm discussão grave
Amor à Prova
Ontem às 21:35
Pedido de Cristina Ferreira deixa Cláudio Ramos à beira das lágrimas: «Não estava à espera»
Dois às 10
Há 53 min
1ª Companhia - Extra - 30 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Terra Forte: Flor é a nova empregada doméstica da mansão
Terra Forte
Ontem às 23:10
Amor à Prova: São revela a verdade a Nico
Amor à Prova
28 jan, 21:40
1ª Companhia - Especial - 29 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 22:15
A ACONTECER
Após a morte do filho de dois anos, Catarina pediu para segurar nele uma última vez: “É como se estivesse a dormir”
Dois às 10
Há 11 min
Catarina sobre funeral do filho de dois anos: “O subsídio da Segurança Social nem dá para as tábuas do caixão”
Dois às 10
Há 12 min
Filho de Catarina morreu com dois anos na véspera de Natal
Dois às 10
Há 12 min
Marcelo Palma esclarece como está a mãe de Maycon Douglas
Dois às 10
Há 16 min
Cristina Ferreira revela contacto com Renata Reis sobre Maycon Douglas: “Não está preparada”
Dois às 10
Há 16 min
Marcelo Palma recorda o reconhecimento do corpo de Maycon Douglas
Dois às 10
Há 22 min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi deixa Marcus a sangrar para proteger Armando
Novelas
28 jan, 11:27
Vem aí em «Amor à Prova»: Afinal, Melanie anda a mentir a todos
Novelas
28 jan, 08:58
«Ainda não acabou»: Nic Von Rupp deixa aviso sobre a tempestade com imagens de fazer tremer
Novelas
28 jan, 15:00
“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta
Novelas
28 jan, 15:26
«Gosto tanto de ti»: Diogo Amaral emociona mulher especial e não é Jessica Athayde
Novelas
28 jan, 15:26
Vem aí em «Amor à Prova»: Bruno vira-se contra Cris?
Novelas
28 jan, 10:39