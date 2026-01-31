Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Feitiço de Amor - Episódio 193

31 jan, 05:59
Feitiço de Amor - Episódio 193 - TVI

Mais Vistos

Loira deslumbrante: Mulher de José Moutinho soma elogios. E é um arraso

1ª Companhia
Ontem às 10:12
1

Todos conhecem o Comandante José Moutinho, mas poucos viram a mulher que lhe roubou o coração. Nós mostramos

1ª Companhia
Ontem às 10:19
2

Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

1ª Companhia
Hoje às 17:01
3

Ainda se lembra do casal sensação d'O Triângulo? Eles celebram dois anos de namoro e estas são as fotos mais apaixonadas

Big Brother
8 ago 2025, 16:13
4

«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

1ª Companhia
Hoje às 18:13
5

Leandro prepara-se para grande mudança: «Isto não é dinheiro a entrar, mas para mim vale muito»

1ª Companhia
Hoje às 12:01
6
EM DESTAQUE

Francisco Monteiro e Marcia Soares já falam de amor. Este é o ponto de situação sobre a relação dos dois

1ª Companhia
Hoje às 15:04

Dentro da 1.ª Companhia, Noélia Pereira conversa com enfermeira sobre teste de gravidez: «Estou preparada»

Dois às 10
Hoje às 11:12

Catarina Gouveia atualiza estado de saúde do marido: «Vão decidir se será para intervencionar»

Novelas
Hoje às 16:09

Carolina Pinto «afasta-se» das redes sociais e gera onda de preocupação. Mas há um motivo forte

1ª Companhia
Hoje às 15:46

Árbitro escolheu o campo para pedir o namorado em casamento. E o vídeo está a correr mundo

V+ TVI
Hoje às 15:19

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy e Álvaro estão perto de desmascarar jogada de Maria de Fátima

Novelas
Hoje às 10:33

TVI PLAYER

Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode

CNN Hoje
Ontem às 12:51

Amor à Prova - 4 de fevereiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 54 min

Amor à Prova: Luz humilha Vítor

Amor à Prova
Ontem às 21:45

Imagens aéreas mostram a dimensão das cheias em Portugal

CNN Breaking News
Hoje às 17:36

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 3h e 13min

As imagens que mostram o resgate de uma família após ato heroico do filho de 13 anos

CNN Hoje
Hoje às 00:08
A ACONTECER

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 9 min

Amor à Prova: Luz vai expulsar Vítor de casa?

Amor à Prova
Há 23 min

Amor à Prova: Inesperadamente, Luz muda de atitude e pede desculpa a Vítor

Amor à Prova
Há 24 min

Amor à Prova- David tem os resultados sobre a saúde de Afonso

Amor à Prova
Há 26 min

Amor à Prova- Cris está decidido: «O melhor para o Nico é ficarmos longe»

Amor à Prova
Há 27 min

Amor à Prova: Tomás faz a derradeira chantagem ao... pai de Cris

Amor à Prova
Há 28 min
NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima bate em Dani, após descobrir o que ela fez

Novelas
Hoje às 08:08

Exclusivo «Amor à Prova»: Pânico! Cris desmaia após a colheita

Novelas
Ontem às 10:05

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Novelas
2 fev, 09:53

Marido de Catarina Gouveia está internado há dias: «Não sabemos viver sem ti»

Novelas
Ontem às 09:51

«Esperem o resto da novela»: Sara Barradas e José Raposo revelam novo projeto pessoal

Novelas
Ontem às 18:03

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha é cruel com António e Flor, deixando-os desfeitos

Novelas
Ontem às 11:40