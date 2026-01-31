TVI PLAYER
Feitiço de Amor - Episódio 194
31 jan, 06:00
Loira deslumbrante: Mulher de José Moutinho soma elogios. E é um arraso
1ª Companhia
Ontem às 10:12
1
Todos conhecem o Comandante José Moutinho, mas poucos viram a mulher que lhe roubou o coração. Nós mostramos
1ª Companhia
Ontem às 10:19
2
Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre
1ª Companhia
Hoje às 17:01
3
Ainda se lembra do casal sensação d'O Triângulo? Eles celebram dois anos de namoro e estas são as fotos mais apaixonadas
Big Brother
8 ago 2025, 16:13
4
«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer
1ª Companhia
Hoje às 18:13
5
Leandro prepara-se para grande mudança: «Isto não é dinheiro a entrar, mas para mim vale muito»
1ª Companhia
Hoje às 12:01
6
Francisco Monteiro e Marcia Soares já falam de amor. Este é o ponto de situação sobre a relação dos dois
1ª Companhia
Hoje às 15:04
Dentro da 1.ª Companhia, Noélia Pereira conversa com enfermeira sobre teste de gravidez: «Estou preparada»
Dois às 10
Hoje às 11:12
Catarina Gouveia atualiza estado de saúde do marido: «Vão decidir se será para intervencionar»
Novelas
Hoje às 16:09
Carolina Pinto «afasta-se» das redes sociais e gera onda de preocupação. Mas há um motivo forte
1ª Companhia
Hoje às 15:46
Árbitro escolheu o campo para pedir o namorado em casamento. E o vídeo está a correr mundo
V+ TVI
Hoje às 15:19
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy e Álvaro estão perto de desmascarar jogada de Maria de Fátima
Novelas
Hoje às 10:33
Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode
CNN Hoje
Ontem às 12:51
Amor à Prova - 4 de fevereiro - Veja o episódio aqui
Amor à Prova
Há 54 min
Amor à Prova: Luz humilha Vítor
Amor à Prova
Ontem às 21:45
Imagens aéreas mostram a dimensão das cheias em Portugal
CNN Breaking News
Hoje às 17:36
1ª Companhia - Veja o episódio aqui
1ª Companhia
Há 3h e 13min
As imagens que mostram o resgate de uma família após ato heroico do filho de 13 anos
CNN Hoje
Hoje às 00:08
1ª Companhia - Veja o episódio aqui
1ª Companhia
Há 9 min
Amor à Prova: Luz vai expulsar Vítor de casa?
Amor à Prova
Há 23 min
Amor à Prova: Inesperadamente, Luz muda de atitude e pede desculpa a Vítor
Amor à Prova
Há 24 min
Amor à Prova- David tem os resultados sobre a saúde de Afonso
Amor à Prova
Há 26 min
Amor à Prova- Cris está decidido: «O melhor para o Nico é ficarmos longe»
Amor à Prova
Há 27 min
Amor à Prova: Tomás faz a derradeira chantagem ao... pai de Cris
Amor à Prova
Há 28 min
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima bate em Dani, após descobrir o que ela fez
Novelas
Hoje às 08:08
Exclusivo «Amor à Prova»: Pânico! Cris desmaia após a colheita
Novelas
Ontem às 10:05
Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»
Novelas
2 fev, 09:53
Marido de Catarina Gouveia está internado há dias: «Não sabemos viver sem ti»
Novelas
Ontem às 09:51
«Esperem o resto da novela»: Sara Barradas e José Raposo revelam novo projeto pessoal
Novelas
Ontem às 18:03
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha é cruel com António e Flor, deixando-os desfeitos
Novelas
Ontem às 11:40