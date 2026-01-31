Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Feitiço de Amor - Episódio 203

31 jan, 08:59
Feitiço de Amor - Episódio 203 - TVI

Mais Vistos

Loira deslumbrante: Mulher de José Moutinho soma elogios. E é um arraso

1ª Companhia
Ontem às 10:12
1

Todos conhecem o Comandante José Moutinho, mas poucos viram a mulher que lhe roubou o coração. Nós mostramos

1ª Companhia
Ontem às 10:19
2

Separada de Francisco Monteiro, Bárbara Parada assume: «Só o mês de janeiro foi melhor que 2025 inteiro»

1ª Companhia
2 fev, 14:46
3

Bárbara Parada arrasa com vestido cheio de rendas e transparências: só custa 30 euros e está quase esgotado

Big Brother
2 set 2025, 15:56
4

Dentro da 1.ª Companhia, Noélia Pereira conversa com enfermeira sobre teste de gravidez: «Estou preparada»

Dois às 10
Hoje às 11:12
5

Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da 1.ª Companhia, em fotos que são verdadeiros “tesourinhos”

1ª Companhia
21 jan, 15:29
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Francisco Monteiro e Marcia Soares já falam de amor. Este é o ponto de situação sobre a relação dos dois

1ª Companhia
Há 3h e 7min

Dentro da 1.ª Companhia, Noélia Pereira conversa com enfermeira sobre teste de gravidez: «Estou preparada»

Dois às 10
Hoje às 11:12

Catarina Gouveia atualiza estado de saúde do marido: «Vão decidir se será para intervencionar»

Novelas
Há 2h e 2min

Carolina Pinto «afasta-se» das redes sociais e gera onda de preocupação. Mas há um motivo forte

1ª Companhia
Há 2h e 25min

Árbitro escolheu o campo para pedir o namorado em casamento. E o vídeo está a correr mundo

V+ TVI
Há 2h e 52min

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy e Álvaro estão perto de desmascarar jogada de Maria de Fátima

Novelas
Hoje às 10:33

TVI PLAYER

Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode

CNN Hoje
Ontem às 12:51

Amor à Prova: Luz humilha Vítor

Amor à Prova
Ontem às 21:45

Terra Forte: Rosinha e Dudu descobrem que são irmãos

Terra Forte
Ontem às 23:05

1ª Companhia - Extra - 3 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 23:58

Embate violento - Atropelamento mortal em Chelas, condutor em fuga

TVI - Em cima da hora
Há 3h e 53min

Digno de meme. Filipe Delgado enche e o motivo é hilariante

1ª Companhia
Há 49 min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 4 de fevereiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 3h e 21min

TVI Jornal - 4 de fevereiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Cristina Ferreira preocupada com a próxima noite: «Vai mesmo chover muito»

Dois às 10
Hoje às 12:45

Após anos de violência no namoro, Daniela refez a vida ao lado de um amigo da adolescência

Dois às 10
Hoje às 12:08

Depois de lhe dizerem que não podia ser mãe, Daniela propôs ao namorado acabar a relação. A decisão dele vai deixá-lo sem palavras

Dois às 10
Hoje às 12:00

Dos 14 aos 17 anos, Daniela sofreu violência no namoro: “Sai daí que eu vou-te matar”

Dois às 10
Hoje às 11:56
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima bate em Dani, após descobrir o que ela fez

Novelas
Hoje às 08:08

Exclusivo «Amor à Prova»: Pânico! Cris desmaia após a colheita

Novelas
Ontem às 10:05

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Novelas
2 fev, 09:53

Marido de Catarina Gouveia está internado há dias: «Não sabemos viver sem ti»

Novelas
Ontem às 09:51

«Esperem o resto da novela»: Sara Barradas e José Raposo revelam novo projeto pessoal

Novelas
Ontem às 18:03

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha é cruel com António e Flor, deixando-os desfeitos

Novelas
Ontem às 11:40