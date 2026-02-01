TVI PLAYER
Feitiço de Amor - Episódio 226
1 fev, 04:50
Mais Vistos
Loira deslumbrante: Mulher de José Moutinho soma elogios. E é um arraso
1ª Companhia
Ontem às 10:12
1
Todos conhecem o Comandante José Moutinho, mas poucos viram a mulher que lhe roubou o coração. Nós mostramos
1ª Companhia
Ontem às 10:19
2
Separada de Francisco Monteiro, Bárbara Parada assume: «Só o mês de janeiro foi melhor que 2025 inteiro»
1ª Companhia
2 fev, 14:46
3
Bárbara Parada arrasa com vestido cheio de rendas e transparências: só custa 30 euros e está quase esgotado
Big Brother
2 set 2025, 15:56
4
Dentro da 1.ª Companhia, Noélia Pereira conversa com enfermeira sobre teste de gravidez: «Estou preparada»
Dois às 10
Hoje às 11:12
5
Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da 1.ª Companhia, em fotos que são verdadeiros “tesourinhos”
1ª Companhia
21 jan, 15:29
6
EM DESTAQUE
Francisco Monteiro e Marcia Soares já falam de amor. Este é o ponto de situação sobre a relação dos dois
1ª Companhia
Há 3h e 7min
Dentro da 1.ª Companhia, Noélia Pereira conversa com enfermeira sobre teste de gravidez: «Estou preparada»
Dois às 10
Hoje às 11:12
Catarina Gouveia atualiza estado de saúde do marido: «Vão decidir se será para intervencionar»
Novelas
Há 2h e 2min
Carolina Pinto «afasta-se» das redes sociais e gera onda de preocupação. Mas há um motivo forte
1ª Companhia
Há 2h e 25min
Árbitro escolheu o campo para pedir o namorado em casamento. E o vídeo está a correr mundo
V+ TVI
Há 2h e 52min
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy e Álvaro estão perto de desmascarar jogada de Maria de Fátima
Novelas
Hoje às 10:33
TVI PLAYER
Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode
CNN Hoje
Ontem às 12:51
Amor à Prova: Luz humilha Vítor
Amor à Prova
Ontem às 21:45
Terra Forte: Rosinha e Dudu descobrem que são irmãos
Terra Forte
Ontem às 23:05
1ª Companhia - Extra - 3 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 23:58
Embate violento - Atropelamento mortal em Chelas, condutor em fuga
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 53min
Digno de meme. Filipe Delgado enche e o motivo é hilariante
1ª Companhia
Há 49 min
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 4 de fevereiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 21min
TVI Jornal - 4 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Cristina Ferreira preocupada com a próxima noite: «Vai mesmo chover muito»
Dois às 10
Hoje às 12:45
Após anos de violência no namoro, Daniela refez a vida ao lado de um amigo da adolescência
Dois às 10
Hoje às 12:08
Depois de lhe dizerem que não podia ser mãe, Daniela propôs ao namorado acabar a relação. A decisão dele vai deixá-lo sem palavras
Dois às 10
Hoje às 12:00
Dos 14 aos 17 anos, Daniela sofreu violência no namoro: “Sai daí que eu vou-te matar”
Dois às 10
Hoje às 11:56
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima bate em Dani, após descobrir o que ela fez
Novelas
Hoje às 08:08
Exclusivo «Amor à Prova»: Pânico! Cris desmaia após a colheita
Novelas
Ontem às 10:05
Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»
Novelas
2 fev, 09:53
Marido de Catarina Gouveia está internado há dias: «Não sabemos viver sem ti»
Novelas
Ontem às 09:51
«Esperem o resto da novela»: Sara Barradas e José Raposo revelam novo projeto pessoal
Novelas
Ontem às 18:03
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha é cruel com António e Flor, deixando-os desfeitos
Novelas
Ontem às 11:40