Feitiço de Amor - Episódio 28

24 jan, 23:08
Feitiço de Amor - Episódio 28 - TVI

Mais Vistos

João Monteiro regressa de férias com Cristina Ferreira e deixa promessa para o futuro: «Por pouco tempo...»

Secret Story
Ontem às 12:52
1

Este é o terceiro destino das férias de Cristina Ferreira e João Monteiro. E as imagens falam por si

1ª Companhia
20 jan, 16:32
2

Lembra-se? Da 1ª “beijuta” na boca às muitas “mimutas”: A história dos "Zárcia" em imagens

1ª Companhia
Hoje às 10:02
3

Separada, Bernardina Brito muito próxima de cara conhecida dos realities: «Já tem escova de dentes na minha casa»

1ª Companhia
Ontem às 17:28
4

Após ficar paraplégico, Diogo deu liberdade à namorada para o deixar. O que ouviu depois não deixa ninguém indiferente

Dois às 10
Há 3h e 59min
5

Bernardina Brito perdeu mais de 50 quilos e está «outra pessoa». As imagens marcantes da mudança

Secret Story
5 dez 2025, 12:56
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

A emotiva declaração de Marcia Soares a Francisco Monteiro que derreteu os fãs: «Feitinhos um para o outro»

1ª Companhia
Hoje às 09:33

Depois da morte de Maycon, Renata Reis faz mudança de visual: «Está linda, mas o olhar não é o mesmo»

Dois às 10
Hoje às 09:43

Vem aí em «Terra Forte»: Pânico! Polícia é chamada à casa dos filhos de Vivi

Novelas
Hoje às 09:43

Famosa portuguesa que desistiu de ser atriz para ser influencer queixa-se da falta de reconhecimento

V+ TVI
Ontem às 18:52

Lembra-se da menina Catarina, de "Os Batanetes"? Afastou-se da TV e mudou completamente de vida

V+ TVI
Ontem às 17:29

Sem o marido, mas com companhia. Manuel Luís Goucha concretiza sonho em viagem: «Pura magia»

Dois às 10
Hoje às 09:01

TVI PLAYER

Amor à Prova: Cris é detido

Amor à Prova
Ontem às 21:40

Filipe Delgado quase que é apanhado em flagrante pelo instrutor Joaquim em momento inédito

1ª Companhia
Há 1h e 20min

A imitação perfeita do instrutor Joaquim. Filipe Delgado volta a protagonizar momentos de riso

1ª Companhia
Há 1h e 26min

Amor à Prova: David descobre farsa de Amália?

Amor à Prova
24 jan, 21:25

1ª Companhia - Extra - 27 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 01:05

Terra Forte: Manuel é chamado a intervir para 'salvar' Flor

Terra Forte
Ontem às 22:45
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 27 de janeiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 1h e 58min

Mata a mãe porque não queria que ela cortasse o cabelo à filha. Criança de 5 anos assistiu ao crime

Dois às 10
Há 2h e 52min

TVI Jornal - 27 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Há 3h e 0min

Depois de ficar paraplégico, Diogo decidiu "libertar" a namorada. A atitude dela emociona todos

Dois às 10
Hoje às 11:53

Diogo teve um acidente de mota que o deixou paraplégico: “Nunca fui por aquele caminho e naquele dia fui”

Dois às 10
Hoje às 11:43

Diogo Infante sobre Alexandra Lencastre: “Se fossemos casados na vida real, o casamento tinha durado muito pouco”

Dois às 10
Hoje às 11:24
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Estado de saúde de Nico agrava-se

Novelas
Ontem às 10:59

Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco

Novelas
25 jan, 11:26

«Uma partilha difícil. Muito difícil»: Conhecido ator mostra a dura realidade, após meses de sofrimento

Novelas
Ontem às 16:06

Tomás Taborda, Dudu de «Terra Forte» é alvo de ataques homofóbicos e agressões graves

Novelas
Ontem às 13:53

Filho de Maria Botelho Moniz vive momento de grande felicidade: «Aquele brilho nos olhos»

Novelas
Ontem às 14:25

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris assume que gosta de Alice

Novelas
Ontem às 09:29