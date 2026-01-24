Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Feitiço de Amor - Episódio 31

24 jan, 23:31
Feitiço de Amor - Episódio 31 - TVI

João Monteiro regressa de férias com Cristina Ferreira e deixa promessa para o futuro: «Por pouco tempo...»

Secret Story
Ontem às 12:52
Este é o terceiro destino das férias de Cristina Ferreira e João Monteiro. E as imagens falam por si

1ª Companhia
20 jan, 16:32
Ex-concorrente de reality-show é detida após fugir de hotel sem pagar

1ª Companhia
Há 2h e 40min
Lembra-se? Da 1ª “beijuta” na boca às muitas “mimutas”: A história dos "Zárcia" em imagens

1ª Companhia
Hoje às 10:02
Catherine Ommanney

1ª Companhia
Há 2h e 53min
Após ficar paraplégico, Diogo deu liberdade à namorada para o deixar. O que ouviu depois não deixa ninguém indiferente

Dois às 10
Hoje às 11:59
«Fiquei sem ar e derreti»: Solteiro, Francisco Monteiro “lança charme” a Marcia Soares. Mas leva aviso

1ª Companhia
Hoje às 12:30

Estava a 500 metros de casa quando a vida mudou para sempre: «Quando pedem para falar numa sala à parte nunca é bom»

Dois às 10
Há 2h e 33min

Pedro Bianchi Prata sofre contratempo na mota ao desafiar os próprios limites

Novelas
Há 2h e 20min

Liliana e Fábio vivem «lua de mel» num dos destinos mais românticos (e mágicos) da Europa

1ª Companhia
Há 2h e 25min

«Sei que era um sonho dela»: aos 40 anos, famosa jornalista portuguesa anuncia a chegada do primeiro filho

V+ TVI
Hoje às 13:43

«Nem acredito!»: Rita Pereira vive momento histórico da sua carreira

Novelas
Hoje às 13:44

Amor à Prova: Cris é detido

Amor à Prova
Ontem às 21:40

Terra Forte: Manuel é chamado a intervir para 'salvar' Flor

Terra Forte
Ontem às 22:45

Amor à Prova: David descobre farsa de Amália?

Amor à Prova
24 jan, 21:25

Do 8 ao 80. As diferentes avaliações dos recrutas na prova de desempenho

1ª Companhia
Há 1h e 33min

Dois às 10 - Sara Barradas e José Raposo vivem nova fase na relação

Dois às 10
Hoje às 09:50

Derrocadas, estradas cortadas, casas e carros inundados: noite de chuva intensa deixou país em alerta

TVI Jornal
Há 3h e 26min
De amigos a rivais: a guerra dos sabonetes

A Sentença
Há 1h e 7min

TVI - Em cima da hora - 27 de janeiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

Mata a mãe porque não queria que ela cortasse o cabelo à filha. Criança de 5 anos assistiu ao crime

Dois às 10
Hoje às 13:06

TVI Jornal - 27 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Depois de ficar paraplégico, Diogo decidiu "libertar" a namorada. A atitude dela emociona todos

Dois às 10
Hoje às 11:53

Diogo teve um acidente de mota que o deixou paraplégico: “Nunca fui por aquele caminho e naquele dia fui”

Dois às 10
Hoje às 11:43
Vem aí em «Amor à Prova»: Estado de saúde de Nico agrava-se

Novelas
Ontem às 10:59

Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco

Novelas
25 jan, 11:26

«Uma partilha difícil. Muito difícil»: Conhecido ator mostra a dura realidade, após meses de sofrimento

Novelas
Ontem às 16:06

Tomás Taborda, Dudu de «Terra Forte» é alvo de ataques homofóbicos e agressões graves

Novelas
Ontem às 13:53

Filho de Maria Botelho Moniz vive momento de grande felicidade: «Aquele brilho nos olhos»

Novelas
Ontem às 14:25

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris assume que gosta de Alice

Novelas
Ontem às 09:29