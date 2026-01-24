TVI PLAYER
Feitiço de Amor - Episódio 36
24 jan, 23:36
João Monteiro regressa de férias com Cristina Ferreira e deixa promessa para o futuro: «Por pouco tempo...»
Secret Story
Ontem às 12:52
1
Este é o terceiro destino das férias de Cristina Ferreira e João Monteiro. E as imagens falam por si
1ª Companhia
20 jan, 16:32
2
Lembra-se? Da 1ª “beijuta” na boca às muitas “mimutas”: A história dos "Zárcia" em imagens
1ª Companhia
Hoje às 10:02
3
Ex-concorrente de reality-show é detida após fugir de hotel sem pagar
1ª Companhia
Há 1h e 52min
4
Catherine Ommanney
1ª Companhia
Há 2h e 5min
5
Após ficar paraplégico, Diogo deu liberdade à namorada para o deixar. O que ouviu depois não deixa ninguém indiferente
Dois às 10
Hoje às 11:59
6
«Fiquei sem ar e derreti»: Solteiro, Francisco Monteiro “lança charme” a Marcia Soares. Mas leva aviso
1ª Companhia
Hoje às 12:30
Estava a 500 metros de casa quando a vida mudou para sempre: «Quando pedem para falar numa sala à parte nunca é bom»
Dois às 10
Há 1h e 44min
Pedro Bianchi Prata sofre contratempo na mota ao desafiar os próprios limites
Novelas
Há 1h e 31min
Liliana e Fábio vivem «lua de mel» num dos destinos mais românticos (e mágicos) da Europa
1ª Companhia
Há 1h e 36min
«Sei que era um sonho dela»: aos 40 anos, famosa jornalista portuguesa anuncia a chegada do primeiro filho
V+ TVI
Há 3h e 46min
«Nem acredito!»: Rita Pereira vive momento histórico da sua carreira
Novelas
Há 3h e 45min
Amor à Prova: Cris é detido
Amor à Prova
Ontem às 21:40
Terra Forte: Manuel é chamado a intervir para 'salvar' Flor
Terra Forte
Ontem às 22:45
Amor à Prova: David descobre farsa de Amália?
Amor à Prova
24 jan, 21:25
1ª Companhia - Extra - 27 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 01:05
Dois às 10 - Sara Barradas e José Raposo vivem nova fase na relação
Dois às 10
Hoje às 09:50
Nem tudo corre bem na prova de Noélia e a recruta leva resposta torta do Instrutor
1ª Companhia
Há 1h e 32min
De amigos a rivais: a guerra dos sabonetes
A Sentença
Há 18 min
TVI - Em cima da hora - 27 de janeiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 29min
Mata a mãe porque não queria que ela cortasse o cabelo à filha. Criança de 5 anos assistiu ao crime
Dois às 10
Hoje às 13:06
TVI Jornal - 27 de janeiro de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Depois de ficar paraplégico, Diogo decidiu "libertar" a namorada. A atitude dela emociona todos
Dois às 10
Hoje às 11:53
Diogo teve um acidente de mota que o deixou paraplégico: “Nunca fui por aquele caminho e naquele dia fui”
Dois às 10
Hoje às 11:43
Vem aí em «Amor à Prova»: Estado de saúde de Nico agrava-se
Novelas
Ontem às 10:59
Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco
Novelas
25 jan, 11:26
«Uma partilha difícil. Muito difícil»: Conhecido ator mostra a dura realidade, após meses de sofrimento
Novelas
Ontem às 16:06
Tomás Taborda, Dudu de «Terra Forte» é alvo de ataques homofóbicos e agressões graves
Novelas
Ontem às 13:53
Filho de Maria Botelho Moniz vive momento de grande felicidade: «Aquele brilho nos olhos»
Novelas
Ontem às 14:25
Exclusivo «Amor à Prova»: Cris assume que gosta de Alice
Novelas
Ontem às 09:29