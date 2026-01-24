TVI PLAYER
Feitiço de Amor - Episódio 48
24 jan, 23:48
Ao fim de 15 anos, Sara Barradas e José Raposo anunciam nova fase da relação: «Já era uma coisa que queríamos fazer»
Dois às 10
27 jan, 10:41
1
Sara Barradas e José Raposo
Dois às 10
27 jan, 10:26
2
“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta
Novelas
Ontem às 15:26
3
Comovente: filha de Rita Salema casa-se e há um detalhe que está a chamar a atenção
Novelas
7 jul 2025, 15:53
4
Ex-concorrente do "Big Brother" faz partilha devastadora: «O dia que eu mais temia… chegou»
V+ TVI
Ontem às 16:35
5
No mundo profissional, Vera Cláudia regressa à área da medicina e faz confissão: «Nada é impossível»
1ª Companhia
27 jan, 19:18
6
Secret Story 10 está quase a estrear: e estas são as surpresas que a nova casa esconde
1ª Companhia
Ontem às 19:22
Jornada épica para o futebol português! A reviravolta histórica que parou o País
V+ Futebol
Há 3h e 5min
Estes são os ex-concorrentes com quem Liliana e Fábio mantêm contacto após o «Secret Story 9»
Dois às 10
Ontem às 15:55
«A melhor escolha da nossa vida»: A decisão de Madalena Aragão e João Neves que os vai unir para sempre
Novelas
Ontem às 16:17
«Deus quis levar o nosso segundo bebé cedo demais»: mulher de ex-jogador do Benfica "chora" perda do filho
V+ TVI
Ontem às 17:23
De ir às lágrimas. Jovem que esteve às portas da morte conhece as pessoas que a salvaram no local do acidente
Dois às 10
Ontem às 12:02
Amor à Prova: São revela a verdade a Nico
Amor à Prova
Ontem às 21:40
Depressão Kristin. Quem paga os estragos em casa ou no carro? Saiba como agir
CNN Breaking News
Ontem às 17:53
1ª Companhia - Extra - 29 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Terra Forte: Toda a verdade sobre Vivi é descoberta
Terra Forte
Ontem às 23:05
Cristina Ferreira comenta proximidade de Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Eu sou a favor dos dois"
Dois às 10
Há 1h e 30min
Loucura na Luz: Trubin voa, solta a festa e apura o Benfica na Champions
CNN Mais Futebol
Hoje às 00:13
Diagnosticada com linfoma aos 26 anos, Maria Inês emocionou ao contar a reação do namorado
Dois às 10
Há 16 min
Pensava ser apenas um alto no pescoço, mas era cancro
Dois às 10
Há 35 min
Luíza Abreu faz revelação sobre noivado que choca Cláudio Ramos: “Foste enganado"
Dois às 10
Há 42 min
Luíza Abreu e João Moura Caetano contam, pela primeira vez, como se conheceram
Dois às 10
Há 47 min
Cristina Ferreira questiona Luíza Abreu e João Moura Caetano: “Onde é que ficam aquelas más-línguas?”
Dois às 10
Há 48 min
Luíza Abreu e João Moura Caetano contam como descobriram a gravidez
Dois às 10
Há 52 min
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi deixa Marcus a sangrar para proteger Armando
Novelas
Ontem às 11:27
Vem aí em «Amor à Prova»: Afinal, Melanie anda a mentir a todos
Novelas
Ontem às 08:58
«Ainda não acabou»: Nic Von Rupp deixa aviso sobre a tempestade com imagens de fazer tremer
Novelas
Ontem às 15:00
“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta
Novelas
Ontem às 15:26
«Gosto tanto de ti»: Diogo Amaral emociona mulher especial e não é Jessica Athayde
Novelas
Ontem às 15:26
Vem aí em «Amor à Prova»: Bruno vira-se contra Cris?
Novelas
Ontem às 10:39