Felícia e Anabela entram em confronto: «És uma ordinária»

Em «Para Sempre», César (Pedro Almendra) e Felícia (Sofia Grillo) com Tozé (Paulo Pires) e Anabela (Susana Mendes). César quer que Gil assuma as responsabilidades do filho e ameaça ir a tribunal. Anabela exalta-se porque Mafalda (Beatriz Frazão) não assumiu as responsabilidades por atropelar Ruca (Ricardo Sá). Felícia exalta-se também por estar a misturar as coisas. César leva-a dali. Tozé manda Anabela acalmar-se porque eles podem estragar a vida a Gil.