Felícia e Matias envolvem-se

Matias (José Fidalgo) diz a Ema (Catarina Rebelo) que não aguenta mais estar sempre a discutir com ela, com Ema a queixar-se que ele sempre se aproveitou dela. Matias pede-lhe desculpa. Matias assevera a Ema que seria incapaz de ter alguma coisa com Felícia (Susana Arrais)), Ema olha-o cética. Ema não responde a Matias sobre se está ou não a namorar com Carocha.

Maurício (Miguel Bogalho), dizendo a Simão (Pedro Sousa) não acreditar que Graça (São José Correia) fosse capaz de agredir Zezé (Catarina Siqueira), avisa-o que esta também não é de confiança.

Sílvia (Sara Prata) diz a Simão que vai mesmo abandonar o colégio por não querer ficar lá sem Angelina (Marisa Cruz). Simão assegura-lhe que não tem nada com Zezé, e ela só está no seu quarto por ter caído ao chão, dizendo-lhe que pode ir lá ver isso.

Xavier (Tiago Teotónio Pereira) consegue aproximar-se o suficiente para ouvir a conversa de Eugénia e Rita (Diana Nicolau), ficando em choque por ouvir Rita a desabafar com Eugénia não aguentar mais estar com Alice (Mafalda Marafusta) e viver numa casa onde ninguém tem nenhumas maneiras. Xavier esboça ar indignado.

Matias explica a Alice que para conseguir interditar Roberto (Paulo Pires), teria que ter um relatório médico a provar as suas incapacidades, e teria de ir ainda a tribunal para o caso ser decidido por um juiz.

Felícia (Susana Arrais) diz a Matias que passou ali para cumprimentá-lo, dizendo saber que ele hoje ia sair com Garrido. Matias pressiona-a para lhe dizer o que afinal pretende dele. Felícia beija-o de surpresa.

Alice olha preocupada para Xavier a dizer-lhe sério que não vai deixar que ela se case com Rita por ter de lhe contar algo grave que se passa com ela.

Bárbara (Madalena Brandão) diz aflita a Ema (Catarina Rebelo) que Jaime (Fernando Pires) deve ter descoberto que foi ela que o denunciou a Vasco e por isso lhe mandou as flores com o cartão a dizer saber o que ela fez. Ema diz a Bárbara que aquilo não parece ser coisa de Jaime. Bárbara fica mais aliviada, pensando que talvez tenha sido Camila (Ana Varela) a fazer aquilo.

Felícia sorri satisfeita por se ter envolvido com Matias, que disfarça o seu arrependimento. Matias volta a reiterar a Felícia não querer que Elias desista do processo de paternidade de Alex. Felícia esboça ar maquinador.

Alice disfarça a Xavier que tem uma relação poliamorosa com Rita, em que ambas podem namorar com outras pessoas. Xavier exalta-se a dizer não acreditar que ela pense assim, saindo disparado.

Bárbara chega a casa de Jaime a sondá-lo para perceber se está tudo bem entre eles. Jaime queixa-se de alguém ter avisado Vasco que ele estava com Joana no psicólogo, deixando Bárbara aliviada.