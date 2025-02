Felicidade e Lurdes entram na «casa»! Mães prontas para arrasar no Desafio Final?

Há 2h e 14min

No «Dois às 10», Felicidade Sá e Lurdes Diniz, mães de Joana Diniz e Vânia Sá, respetivamente, entraram na casa do "Secret Story - Desafio Final". Felicidade expressou o desejo de se divertir e Lurdes afirmou que estava com vontade de entrar e «meter ordem». Após a entrada, as duas mães foram recebidas com entusiasmo pelos concorrentes. Uma regra importante foi estabelecida: elas estão proibidas de partilhar informações do exterior com as filhas, sob pena de expulsão.