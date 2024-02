Fernanda acredita que o filho faleceu por negligência médica: «Eles não lhe viram o coração, nem análises fizeram»

Há 1h e 36min

No «Goucha», Fernanda Carvalho recorda os sintomas do filho e com a levou ao hospital. Admite sentir que o filho não recebeu a devida atenção, levando João Pedro a falecer a 4 de março de 2020.