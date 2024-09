Fernanda Serrano emociona-se com testemunho de convidada: «Isto assim não vale»

Há 38 min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Patrícia Quintans, que tem três filhos, dois deles com necessidades especiais. A nossa convidada recorda a gravidez do seu filho Vasco, que mais tarde, foi diagnosticado com paralisia cerebral. Já a sua filha foi diagnosticada com Trissomia 21, que descobriu às 12 semanas de gravidez. Fernanda Serrano emociona-se ao ouvir esta mãe. Em estúdio, Patrícia fala-nos do facto de ter sido mãe pela primeira vez com 22 anos.