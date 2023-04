Fernanda viu o marido morrer em casa: «Foi à minha frente e das minhas filhas»

Há 53 min

No «Dois às 10», Fernanda Marques recorda a morte do marido, após perder a batalha contra o cancro. Admite que antes do final da vida do companheiro, este estava feliz por esta conseguir realizar o sonho de recuperar o seu sorriso e saúde oral.