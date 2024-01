Fernanda viveu 18 anos de violência doméstica: «Queria me livrar daquilo, mas tinha medo pelos meus filhos»

Há 2h e 32min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Fernanda Sousa, uma mulher que sofreu de violência doméstica durante 18 anos até que um dia a intervenção do filho lhe salvou a vida. Fernanda relata como surgiram os problemas com os dentes ainda em França, local onde nasceu. Revela que perdeu os dentes da frente durante um desses episódios de violência.