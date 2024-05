Há 2h e 37min

No «Goucha», ouvimos o testemunho do humorista e locutor de rádio Fernando Alvim. O nosso convidado fala-nos do seu diagnóstico de défice de atenção, que recebeu aos 48 anos. Apesar da doença interferir na sua vida, o nosso convidado revela que esta nunca foi um obstáculo para nada. Em estúdio, Fernando Alvim é questionado sobre aquilo que o desgasta na sociedade portuguesa.