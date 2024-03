Fernando Correia Marques revela as suas duas grandes paixões - Veja a conversa completa

Há 1h e 26min

No «Dois às 10», conhecemos melhor a vida de Fernando Correia Marques, o cantor nasceu em Portugal, mas passou grande parque parte da infância em Moçambique. Foi lá que nasceu o «bichinho» pelo futebol e foi em Portugal que deu toques na bola de forma mais profissional. Mas alguns problemas de saúde afastaram-no desse sonho. Apesar disso, a vida não deixou de lhe sorrir! O destino trocou-lhe as voltas e veio a ser um músico, cantor e compositor conhecido por êxitos como «O Burrito» ou «Carocha do amor». Desde que abraçou a música tem tido imenso sucesso, com a venda de milhares de discos e concertos recheados de fãs que sabem as canções dele de cor. Hoje Fernando Correia Marques celebra connosco 45 anos de carreira com muitas histórias por contar, num dos mais longos e bem-sucedidos percursos da música portuguesa!