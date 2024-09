Fernando descobriu que a vizinha usava a sua água para regar e encher a piscina

Há 13 min

Na «Sentença», um formato conduzido por João Patrício, ficamos a conhecer o caso «Águas turvas».

Fernando é médico e nunca cobrou um cêntimo em consultas a um grande amigo da adolescência, mas o abuso de confiança de terceiros revelou fragilidades no que parecia ser uma amizade perfeita. Fernando e Álvaro tinham uma ligação muito próxima, mas algo acabou com isso. Ambos são também vizinhos, em casas germinadas com piscina. Na procura de alguém para cuidar da piscina, a esposa de Álvaro ofereceu-se, uma vez que estava sem trabalho, para fazer o trabalho sem cobrança monetária.

De repente, Fernando reparou no valor exagerado na fatura da água. Após conversas com a companhia, Fernando percebeu que a esposa de Álvaro usava a água alheia para tratar de ambos os jardins e encher as piscinas.