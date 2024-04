Há 1h e 41min

Albino (Pedro Alves), Fernando (Manuel Marques) e Tomé (Pedro Teixeira) estão reunidos no cemitério para poderem falar à vontade, sem serem ouvidos. Fernando não gosta nada de estar ali. Tomé conta que Corcovada (Maria do Céu Guerra) contratou um treinador de fora e Albino fica preocupado, pois vão perder o controlo sobre a equipa. Albino preferia que ficasse Tomé, mas Fernando desmascara-o e diz que Albino queria correr com Tomé.