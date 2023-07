Há 3h e 38min

Chegou o grande dia da Festa de verão da TVI! As estrelas da TVI voltam a reunir-se para celebrar e este ano o cenário é o SUD, em Lisboa. Iva Domingues, João Montez, Sofia Vasconcelos e Zé Lopes são os apresentadores da festa de verão deste ano e estiveram no programa Em Família a revelar mais pormenores sobre o evento. Hoje não perca toda a emissão em direto na TVI a partir do SUD!