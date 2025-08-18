Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 1h e 23min

Festa é festa - 21 de Agosto - Gravação automática

Festa é festa
Há 1h e 34min

A Protegida - 21 de agosto - Gravação automática

A Protegida
Há 3h e 35min

A Protegida: JD declara-se a Mariana e promete nunca magoar Carlota

A Protegida
Ontem às 23:35

A Fazenda - 21 de agosto - Gravação automática

A Fazenda
Ontem às 23:32

A Protegida: Mariana desaba em lágrimas nos braços de Hector

A Protegida
Ontem às 23:31

A Protegida: Margarida não resiste e beija Sanjay

A Protegida
Ontem às 23:25

A Protegida: Sofia apavorada com bilhete misterioso

A Protegida
Ontem às 23:20

A Protegida: Mariana arrasada: Clarice revela tudo o que ela escondeu a JD

A Protegida
Ontem às 23:14

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Ontem às 22:40

Joel arranja novo esconderijo para Duarte, mas a que preço?

A Fazenda
Ontem às 22:36

A Fazenda: Júlia e Ary entregues ao amor e à incerteza do teste de ADN

A Fazenda
Ontem às 22:30

Mais Vistos

Os dois alimentos que Cristina Ferreira tirou do pequeno-almoço para ficar em forma aos 47 anos

Big Brother
Ontem às 09:52
1

Aos 47 anos, Cristina Ferreira não abdica de fazer isto todos os dias para estar em forma

Big Brother
Ontem às 09:38
2

1 supercarro, 2 malas de luxo e milhares em acessórios: os presentes de luxo que Cristiano Ronaldo deu a Georgina Rodríguez, para além do anel de diamantes

V+ TVI
Ontem às 16:13
3

Teve um caso com uma pessoa muito importante e casada e teve de fugir. Francisco Monteiro conta tudo pela primeira vez

Big Brother
Ontem às 20:29
4

Esta praia fluvial com parque aquático é o destino ideal para quem procura diversão no meio da natureza

V+ TVI
19 ago, 17:27
5

Apaixonaram-se, separaram-se e o destino voltou a juntá-los: A história de amor de Jéssica e Afonso em imagens

Big Brother
19 ago, 14:12
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Até os olhos brilham. Maria Botelho Moniz em êxtase por estar dentro da casa do Big Brother

Big Brother
Ontem às 19:22

Atriz da TVI mostra remodelação do quarto: «Gosto. Da cama e da companhia»

Novelas
Ontem às 15:04

Quer ser o anfitrião perfeito (sem grandes trabalhos)? Sirva uma tábua como esta

Dois às 10
Ontem às 17:00

O casamento mais especial de todos. Bárbara Parada revela álbum de fotografias privado da família

Big Brother
Ontem às 17:01

Filipa Maló, a Clarinha do "Super Pai", casou com uma cara que também é conhecida. Descubra quem

Novelas
Ontem às 14:13

1 supercarro, 2 malas de luxo e milhares em acessórios: os presentes de luxo que Cristiano Ronaldo deu a Georgina Rodríguez, para além do anel de diamantes

V+ TVI
Ontem às 16:13

TVI PLAYER

Loucura na casa. Concorrentes correm para abraçar Maria Botelho Moniz

Big Brother
Ontem às 19:16

Este é o vídeo mais engraçado que vai ver hoje: Concorrentes do Big Brother Verão soltam gargalhadas pelo país

Big Brother
Ontem às 21:57

Afonso Leitão dá cabo dos sonhos de Catarina Miranda: «Deves achar que chegas lá fora e dormes comigo»

Big Brother
Ontem às 16:44

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Ontem às 22:40

A Protegida - 21 de agosto - Gravação automática

A Protegida
Há 3h e 35min

Roubos com recurso ao método do papel de alumínio crescem exponencialmente

Dois às 10
Ontem às 13:02
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 1h e 23min

Festa é festa - 21 de Agosto - Gravação automática

Festa é festa
Há 1h e 34min

A Protegida - 21 de agosto - Gravação automática

A Protegida
Há 3h e 35min

A Protegida: JD declara-se a Mariana e promete nunca magoar Carlota

A Protegida
Ontem às 23:35

A Fazenda - 21 de agosto - Gravação automática

A Fazenda
Ontem às 23:32

A Protegida: Mariana desaba em lágrimas nos braços de Hector

A Protegida
Ontem às 23:31
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
14 ago, 09:30

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Novelas
14 ago, 08:56

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

Novelas
14 ago, 16:50

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

Novelas
14 ago, 08:15

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
13 ago, 11:21

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10
IOL Footer MIN