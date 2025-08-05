Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Mariana - Gravação automática

Mariana
Há 16 min

Festa é festa - 7 de agosto - Gravação automática

Festa é festa
Há 40 min

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 48 min

A Protegida - 7 de agosto - Gravação automática

A Protegida
Há 2h e 40min

A Protegida: Mariana toma uma decisão, que pode destruir a vida de JD

A Protegida
Há 3h e 18min

A Protegida: Laura promete afastar JD de vez de Mariana

A Protegida
Há 3h e 23min

A Fazenda - A Fazenda: Júlia está grávida. Quem é o pai? - Gravação automática

A Fazenda
Há 3h e 24min

Sofia recebe uma péssima notícia: «Não me façam isso, por favor»

A Protegida
Há 3h e 28min

A Protegida: Beijo de JD a Mariana não acaba como esperado

A Protegida
Há 3h e 33min

Isabel questiona Óscar sobre Laura: «Há aí alguma coisa que me está a escapar?»

A Protegida
Há 3h e 38min

Júlia em pânico: «É um teste de gravidez e deu positivo»

A Fazenda
Ontem às 22:35

A Fazenda: Zuri ouve conversa secreta de Lukenia

A Fazenda
Ontem às 22:30

Mais Vistos

Areia branca e piscinas flutuantes: o paraíso português que está a conquistar todos os visitantes

Dois às 10
5 ago, 15:00
1

Ela já não encanta: A descida que ninguém esperava no ranking de popularidade do Big Brother Verão

Big Brother
Ontem às 16:09
2

Praia Fluvial Albergaria dos Fusos

17 jul, 11:23
3

Imagens inéditas: A pastelaria de Kina que fez um grande sucesso em Espanha

Big Brother
17 jul, 10:18
4

José Raposo dá novidade inesperada e os fãs reagem em peso

Novelas
Ontem às 13:32
5

«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações

Novelas
21 jul, 15:18
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

A pergunta de Cláudio Ramos que deixou Maria Botelho Moniz emocionada

Dois às 10
Ontem às 15:01

Pode receber até 1.683€ do Estado para trocar o fogão a gás por um elétrico

Dois às 10
Ontem às 15:00

O recibo do multibanco que normalmente deita fora tem mais informação do que pensa

Dois às 10
Ontem às 14:30

Gravidez a caminho? Maria Botelho Moniz revela detalhes privados: «Quero dar-lhe um irmão»

Big Brother
Ontem às 15:03

Filho de Marta Cruz abre o coração sobre a transição de género: «Olho-me ao espelho, é libertador»

Big Brother
Ontem às 14:10

Vem aí em «A Fazenda»: Joel maltrata Zulmira, deixando-a em lágrimas

Novelas
Ontem às 11:11

TVI PLAYER

Avião sobrevoa Malveira e a mensagem deixou Miranda e Leitão de boca aberta

Big Brother
Ontem às 15:26

A prova semanal foi bem sucedida contudo houve discussão e Paim foi o protagonista «Já fazes pouco»

Big Brother
Ontem às 18:53

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Ontem às 22:29

A Protegida - 7 de agosto - Gravação automática

A Protegida
Há 2h e 40min

Dois às 10 - Maria Botelho Moniz radiante com sucesso do «Big Brother Verão»

Dois às 10
Ontem às 09:50

Maria Botelho Moniz surpreende com opinião sobre concorrente: «Doa a quem doer, está a ser quem é»

Dois às 10
Ontem às 12:15
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Mariana - Gravação automática

Mariana
Há 16 min

Festa é festa - 7 de agosto - Gravação automática

Festa é festa
Há 40 min

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 48 min

A Protegida - 7 de agosto - Gravação automática

A Protegida
Há 2h e 40min

A Protegida: Mariana toma uma decisão, que pode destruir a vida de JD

A Protegida
Há 3h e 18min

A Protegida: Laura promete afastar JD de vez de Mariana

A Protegida
Há 3h e 23min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Joel maltrata Zulmira, deixando-a em lágrimas

Novelas
Ontem às 11:11

Vem aí em «A Protegida»: Mariana dá oportunidade ao amor... de Hector?

Novelas
Ontem às 09:16

José Raposo dá novidade inesperada e os fãs reagem em peso

Novelas
Ontem às 13:32

Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim

Novelas
Ontem às 15:32

Aos 98 anos, Ruy de Carvalho está de férias num dos lugares mais bonitos de Portugal

Novelas
6 ago, 09:18

Vem aí em «A Fazenda»: Eva acorda e faz revelação bombástica que vai mudar tudo

Novelas
Ontem às 09:47
IOL Footer MIN