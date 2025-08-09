O Secret Story está de volta!
Festa é Festa - António escolhe o padrinho para o bebé

Hoje às 01:30
Festa é Festa - António escolhe o padrinho para o bebé - TVI

Episódio 1155.

Mais Vistos

«Tive medo de subir a palco»: Grávida, Carolina Deslandes vive momento de terror antes do concerto

V+ TVI
7 ago, 11:50
1
01:25

Passada, Kina 'despe-se' após provocações de Afonso e recebe aplauso da casa: «Poderosa!»

Big Brother
Ontem às 13:35
2

Como limpar o gelo no congelador sem desligar o frigorífico: só precisa de papel de alumínio

V+ TVI
29 jul, 11:09
3

É um paraíso com água cristalina, aventura para toda a família e natureza. Tudo isto a menos de uma hora de Lisboa

V+ TVI
7 ago, 09:57
4
04:01

Miranda lança provocação : «Eu vou ser expulsa, sabes como?» e o que veio a seguir vai surpreendê-lo

Big Brother
Hoje às 00:09
5
07:08

Bomba! Catarina Miranda dá privilégios aos colegas e deixa todos de boca aberta

Big Brother
Ontem às 18:22
6
EM DESTAQUE

Transformação extrema: Ex-concorrente revela o segredo para ter perdido 22 quilos sem passar fome

Big Brother
Ontem às 16:52

Mal saiu do Big Brother e já anda muito bem acompanhado: João Oliveira 'apanhado' na praia

Big Brother
Ontem às 09:52

Reencontro entre criança e agentes que lhe salvaram a vida está a comover as redes sociais

Dois às 10
Ontem às 17:00

5 formas de fazer o perfume durar mais tempo na sua pele

Dois às 10
Ontem às 16:30

O amor venceu! Moisés Figueira ajoelha-se em direto e troca alianças com Sara Sistelo

Dois às 10
Ontem às 10:59

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

Novelas
Ontem às 12:03

TVI PLAYER

Quem vence o Big Brother Verão? Saiba a opinião dos concorrentes

Big Brother
Ontem às 16:25

A Protegida - Clarice descobre o que une Óscar a Gonçalo e Mónica

A Protegida
Ontem às 23:10

Aos gritos e chorosa, Catarina Miranda perde as estribeiras com Afonso Leitão: «Vou cortar com ele e vou nomeá-lo»

Big Brother
Ontem às 08:40

Big Brother - Especial - 8 de agosto de 2025

Big Brother
Ontem às 21:40

A Fazenda - Lukenia, Miguel, Gaspar e Leonor unem-se num plano inesperado

A Fazenda
Ontem às 22:15
A ACONTECER

Diário da Manhã - 9 de agosto de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 07:00

Mariana - 8 de agosto de 2025

Mariana
Hoje às 02:00

Big Brother - Extra - 8 de agosto de 2025

Big Brother
Ontem às 23:55

A Protegida: Mariana e Hector assumem o namoro perante José Diogo

A Protegida
Ontem às 23:35

Óscar assume: «Sou responsável pela morte dos pais biológicos deles»

A Protegida
Ontem às 23:30
NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Gustavo e Mafalda beijam-se

Novelas
Ontem às 08:34

Vem aí em «A Protegida»: Mariana desespera por notícias da filha… sem saber que Gina esconde a verdade

Novelas
Ontem às 10:23

«Fico mesmo aflito»: José Raposo fica comovido com gesto de Pedro Chagas Freitas

Novelas
Ontem às 13:21

Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim

Novelas
7 ago, 15:32

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

Novelas
Ontem às 12:03

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia ataca Eva, mas é surpreendida

Novelas
Ontem às 09:44
