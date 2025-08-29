TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Festa é festa: Corcovada não quer homenagem e dá lição aos aldeões
Hoje às 01:55
Mais Vistos
A revelação mais esperada (e surpreendente): Bruno Savate conta quem são os seus preferidos do BB Verão
Big Brother
Há 2h e 43min
1
Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"
Novelas
Ontem às 11:13
2
Há uma ilha artificial escondida na natureza. Esta piscina portuguesa tem dado que falar
V+ TVI
Ontem às 15:14
3
«Viraste o nosso mundo ao contrário»: Kelly Bailey faz revelação comovente no aniversário do filho
Novelas
21 jul, 14:39
4
'Savata', a nova bailarina da Malveira: As imagens mais hilariantes que vai ver hoje
Big Brother
20 mai, 12:16
5
Influencer Emilie Kiser quebra o silêncio sobre a morte do filho e assume «total responsabilidade»
V+ TVI
Ontem às 20:09
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Estas são as fotografias mais bonitas de Cristina Ferreira. E que a podem levar a tomar uma decisão radical
Big Brother
Há 3h e 7min
Estes bombons de framboesa estão virais. E nós temos a receita
Dois às 10
Ontem às 16:00
Vem aí «A Fazenda»: Júlia acusa Alba de ter protegido Duarte e permitido a violação
Novelas
Há 3h e 25min
Ele é um possível reforço do FC Porto, mas é a mulher que está a dar que falar
V+ TVI
Ontem às 17:43
Madalena Aragão fez anos e há uma nova foto com João Neves para celebrar
Novelas
Ontem às 16:48
A revelação mais esperada (e surpreendente): Bruno Savate conta quem são os seus preferidos do BB Verão
Big Brother
Há 2h e 43min
TVI PLAYER
Terminou o desafio secreto de Jéssica e Afonso e a consequência deixa o concorrente de mãos da cabeça
Big Brother
Ontem às 22:30
"O António (Leal e Silva) não foi a razão da nossa separação": Carolina Braga esclarece fim de namoro com Diogo Bordin
Dois às 10
Há 1h e 7min
A Protegida: Aruna quase apanha Virgílio em momento comprometedor
A Protegida
Ontem às 23:25
«Estou muito cansada de aqui estar»: Miranda desaba em plena dinâmica e deixa a casa em choque
Big Brother
Há 1h e 16min
Foi traído? Afonso diz tudo o que pensa a Miranda: «Andaste a usar-me»
Big Brother
Há 2h e 12min
Big Brother - Especial - 28 de agosto de 2025
Big Brother
Ontem às 21:45
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Bombeiro que agrediu mulher à frente do filho chorou durante toda a sessão no tribunal. Fica em prisão preventiva
Dois às 10
Há 7 min
Beatriz tem um cancro desde os 10 anos. Pais desesperaram quando souberam que tumor não pode ser removido
Dois às 10
Há 43 min
Beatriz vive com um tumor cerebral desde os 10 anos: "temos uma faca espetada, estamos sempre com medo"
Dois às 10
Há 46 min
Cláudio Ramos esclarece relação entre António Leal e Silva e..... Diogo Bordin
Dois às 10
Há 58 min
Carolina Braga voltou para o ex-namorado? Ex-concorrente do Big Brother revela o que aconteceu depois de sair da casa
Dois às 10
Há 1h e 0min
Carolina Braga revela que nunca mais falou com Diogo Bordin: "Não há volta a dar"
Dois às 10
Há 1h e 3min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
14 ago, 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
14 ago, 08:56
Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"
Novelas
Ontem às 11:13
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
14 ago, 08:15
Ana Guiomar comemora 37 anos ao lado de alguém muito especial
Novelas
Ontem às 09:49
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10