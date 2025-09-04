Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Festa é festa: Delfim está de partida?

Hoje às 02:00
Festa é festa: Delfim está de partida? - TVI

Episódio 1166.

Mais Vistos

Já há um “herdeiro” de Manuel Luís Goucha na TVI? «É um homem com uma carreira de peso»

V+ TVI
Ontem às 17:22
1

Da televisão aos encontros secretos. Já sabemos como começou o romance de Catarina Furtado e Carlão

V+ TVI
Ontem às 13:03
2

«Não estava a trabalhar». Em choque, ex-concorrente do Secret Story esclarece que 'escapou' à tragédia em Lisboa

Big Brother
Há 1h e 28min
3

Jornalista da TVI foi mãe pela primeira vez. E o bebé tem nome de menino e de menina

V+ TVI
2 set, 16:37
4

Catarina Miranda tenta (mais uma vez) beijar Afonso Leitão e este reage assim: As imagens do momento aqui

Big Brother
Ontem às 17:48
5

Apaixonaram-se num Reality show e o amor deu frutos: Conheça os casais com ‘bebés reality’

Big Brother
2 set, 15:59
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Elevador da Glória: Pai morreu, mãe está ferida e criança de 3 anos não larga polícia que o salvou

Dois às 10
Há 3h e 3min

Benção das Alianças: Luíza Abreu e João Moura Caetano selam amor em noite marcante

Big Brother
Há 3h e 48min

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio fica em pânico com resultado das análises

Novelas
Há 2h e 58min

Elevador da Glória: Criança de 3 anos perde o pai e tem a mãe grávida ferida no hospital

Dois às 10
Há 2h e 48min

Passado conturbado e perda de custódia da filha com Sérgio Rossi? Após entrar no "Big Brother Verão", Bruna continua a dar que falar

V+ TVI
Há 13 min

Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»

Big Brother
Hoje às 08:46

TVI PLAYER

A Protegida: Acontecimento misterioso deixa Mariana e a mãe intrigadas e preocupadas

A Protegida
Ontem às 23:25

É oficial: Afonso assume perante o País que se vê a ter uma relação romântica com Miranda

Big Brother
Ontem às 22:47

Big Brother - Extra - 3 de setembro de 2025

Big Brother
Hoje às 00:00

"Ontem vim a pé porque o meu neto não queria vir no elétrico, que não gostava deste elétrico"

CNN Breaking News
Há 2h e 39min

Criança de 3 anos ferida no descarrilamento perdeu o pai e a mãe está grávida e internada: «Começou a chorar, a gritar, agarrou-se às pernas de alguém e não largou mais essa pessoa. Era um agente da PSP»

Novo Dia
Há 3h e 55min

Catarina Miranda declara-se a Afonso Leitão. A resposta do aliado vai surpreendê-lo

Big Brother
Há 1h e 45min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Elevador da Glória: Criança de 3 anos que sobreviveu não larga o polícia que a salvou: «Fez muita diferença na vida desta criança»

Dois às 10
Há 19 min

Elevador da Glória: O que fazem os profissionais de saúde perante uma tragédia como esta?

Dois às 10
Há 23 min

Elevador da Glória: Emocionante testemunho de quem seguia no segundo elétrico: «Vamos todos morrer...»

Dois às 10
Há 37 min

Kina deixa sentida mensagem aos telespectadores: «Não me julguem»

Dois às 10
Há 53 min

Kina deixa forte recado a enteado que lhe fez várias acusações: «Não te vou desrespeitar como me desrespeitaste

Dois às 10
Há 54 min

Kina revela as surpreendentes razões que a levaram a 'fugir' do país: «Saturação, mentira e invasão de pricacidade»

Dois às 10
Há 56 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Talu acaba a relação com Eva para casar com Zuri

Novelas
Hoje às 09:21

Vem aí em «A Protegida»: Hector faz maldade à própria mãe

Novelas
Há 3h e 30min

Atriz da TVI denuncia fraude, que a pode prejudicar: «Nunca na vida... Nem que me pagassem»

Novelas
Há 3h e 32min

Este sítio é perfeito para aniversários e fica apenas a 1 hora de Lisboa. Até Ana Guiomar celebrou aqui

Novelas
Há 2h e 5min

Poucos sabem, mas Pepê Rapazote não é o verdadeiro nome deste ator. Surpreenda-se

Novelas
Há 1h e 59min

Vem aí em «A Fazenda»: Eva fica chocada ao saber que vai responder em tribunal por tentativa de homicídio

Novelas
Hoje às 08:40
IOL Footer MIN