Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Festa é festa: Josefa e Delfim vão viver juntos

Hoje às 01:59
Festa é festa: Josefa e Delfim vão viver juntos - TVI

Episódio 1167.

Mais Vistos

As imagens aterradoras da tragédia que se abateu sobre Lisboa

Dois às 10
Ontem às 10:18
1

Última hora: Pai do menino resgatado dos escombros do Elevador da Glória afinal está vivo

Dois às 10
Hoje às 10:11
2
00:44

Cláudio Ramos dá notícia de última hora: «O impensável aconteceu»

Dois às 10
Hoje às 11:59
3

Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»

Big Brother
Ontem às 08:46
4

Já há um “herdeiro” de Manuel Luís Goucha na TVI? «É um homem com uma carreira de peso»

V+ TVI
3 set, 17:22
5

Catarina Miranda tenta (mais uma vez) beijar Afonso Leitão e este reage assim: As imagens do momento aqui

Big Brother
3 set, 17:48
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Última hora: Pai do menino resgatado dos escombros do Elevador da Glória afinal está vivo

Dois às 10
Hoje às 10:11

Fora de Portugal, Cristina Ferreira inicia contagem decrescente para o 48.º aniversário

Dois às 10
Hoje às 08:58

Filhos de Cristiano Ronaldo e Nininho Vaz Maia partilham das coisas mais importantes da vida

Dois às 10
Ontem às 17:32

Atriz da TVI denuncia fraude, que a pode prejudicar: «Nunca na vida... Nem que me pagassem»

Novelas
Ontem às 09:50

Big Brother Verão: Jéssica Vieira e Catarina Miranda vencem votação e têm jantar... constrangedor?

Big Brother
Ontem às 22:47

Manuel Luís Goucha recorda confidência de Cristina Ferreira: «É difícil guardar um segredo desta importância»

Dois às 10
Ontem às 16:08

TVI PLAYER

Dupla de costas voltadas? «Não fales mais para mim»: Afonso Leitão não perdoa Catarina Miranda

Big Brother
Hoje às 09:18

Catarina Miranda reage a atitude de Afonso Leitão: «Isto dá direito expulsão»

Big Brother
Há 1h e 57min

Jéssica Vieira passa-se com Catarina Miranda e pede para abandonar o almoço dos nomeados

Big Brother
Há 2h e 3min

A Protegida: Sem medos, Anita coloca Hector no lugar

A Protegida
Ontem às 23:25

Afonso Leitão afirma que trocava Jéssica Vieira por ex-concorrente e o nome é inesperado

Big Brother
Há 2h e 39min

Big Brother - Especial - 4 de setembro de 2025

Big Brother
Ontem às 21:45
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 5 de setembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 1h e 58min

TVI Jornal - 5 de setembro de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 5min

Elevador da Glória: Quem eram os cinco portugueses que perderam a vida na tragédia

Dois às 10
Há 3h e 8min

Na Tailândia, Rafael enfrenta bactéria mortal e alergia ao tratamento: «Se não fui há bocado, vou agora»

Dois às 10
Há 3h e 33min

Entre a vida e a morte na Tailândia: Rafael Augusto enfrenta bactéria desconhecida e pensa «Vou morrer»

Dois às 10
Há 3h e 39min

Do sonho ao pesadelo: Atleta português quase morreu na Tailândia após infeção grave

Dois às 10
Há 3h e 47min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Talu pede Zuri em casamento

Novelas
Ontem às 11:39

Exclusivo «A Protegida»: Finalmente! O clima aquece entre Mariana e José Diogo

Novelas
Hoje às 09:01

A caminho dos 48 anos, Cristina Ferreira voa para o destino mais requisitado pelos famosos

Novelas
Hoje às 10:51

"Hoje fecho um ciclo muito importante na minha vida": Ator da TVI diz adeus à sua 'casa'

Novelas
Há 3h e 49min

"Que sorte a nossa de nos termos": Ana Guiomar mostra-se completamente encantada com 'bela e maravilhosa' surpresa

Novelas
Hoje às 11:28

Vem aí em «A Fazenda»: Está a chegar uma aliança perigosa, que pode destruir tudo e todos

Novelas
Hoje às 09:58
IOL Footer MIN