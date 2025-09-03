Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Festa é festa: Lenita e Teixeira deixam-se levar pela paixão

Hoje às 01:40
Festa é festa: Lenita e Teixeira deixam-se levar pela paixão - TVI

Episódio 1165.

01:26

Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz

Big Brother
Hoje às 08:18
Todos a conhecem por Áurea, mas o seu nome pode surpreender tudo e todos

Novelas
1 set, 13:23
Finalmente revelado: este é o homem que conquistou Aurea

Novelas
26 ago, 14:18
Reconhece estes meninos? São irmãos e ambos muito famosos... Mas por diferentes razões

V+ TVI
Ontem às 17:23
Jornalista da TVI foi mãe pela primeira vez. E o bebé tem nome de menino e de menina

V+ TVI
Ontem às 16:37
Viúva de Diogo Jota volta a emocionar seguidores: «Ele está contigo e com os meninos»

Dois às 10
Há 3h e 54min
Cláudio Ramos faz viagem no tempo e a diferença é abismal

Big Brother
Há 1h e 5min

Nunca é tarde. Aos 81 anos, Carlos Areia cumpre um grande desejo: «Foi assustador...»

Novelas
Há 56 min

Depois de casar com Rosa Bela, Carlos Areia cumpre sonho: «Tudo aquilo para mim era novo»

Novelas
Há 58 min

«Só Deus basta»: influencer e modelo despede-se das redes sociais para se tornar padre

V+ TVI
Há 33 min

Nuno Brito apresenta nova namorada e não é Adrielle Peixoto

Big Brother
Há 1h e 50min

Após três perdas gestacionais, Ana Soares e Ruben Silvestre vivem nova gravidez com medo: «Todas as idas à casa de banho...»

Dois às 10
Há 37 min

Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz

Big Brother
Hoje às 08:18

Provocação? Afonso e Miranda 'esfregam' na cara de Jéssica a dinâmica íntima que protagonizaram

Big Brother
Ontem às 17:07

Chá revelação: Descobrimos se Ruben Silvestre e Ana Soares vão ter um menino ou menina

Dois às 10
Há 1h e 11min

A Protegida: Há uma coisa que ainda ninguém sabe sobre o acidente de Teresa

A Protegida
Ontem às 23:30

Big Brother - Extra - 2 de setembro de 2025

Big Brother
Hoje às 00:15

Quantas vezes por semana um casal deve ter relações sexuais? A resposta de Susana Dias Ramos pode surpreender

Dois às 10
Há 1h e 53min
«Dois às 10» contactou centro de saúde onde bebé de 11 meses morreu à porta. Esta foi a resposta recebida

Dois às 10
Há 16 min

Leonor recorda diagnóstico de leucemia aos dez anos: «Fiquei muito assustada quando vi os meninos carecas»

Dois às 10
Há 51 min

Aos 10 anos, Leonor lutou contra um cancro... mas perdeu 12 amigos para mesma doença

Dois às 10
Há 1h e 3min

Chá revelação: Descobrimos se Ruben Silvestre e Ana Soares vão ter um menino ou menina

Dois às 10
Há 1h e 11min

Ruben Silvestre recorda altos e baixos na relação com Ana Soares: «Ela nunca me largou a mão»

Dois às 10
Há 1h e 13min

Após várias gravidezes interrompidas, Ana Soares admite: «Cada ida à casa de banho é um medo»

Dois às 10
Há 1h e 26min
Vem aí em «A Fazenda»: Ary deixa Júlia a gritar por ajuda

Novelas
Há 3h e 56min

Vem aí em «A Protegida»: Hector é apanhado a ter relações sexuais com outra mulher

Novelas
Há 2h e 49min

Já o conhecemos há décadas, mas poucos sabem o verdadeiro nome de Tony Carreira. E vai surpreendê-lo

Novelas
Há 3h e 16min

A dias da lua de mel, atriz da TVI sofre acidente

Novelas
Há 2h e 35min

Sofia Arruda recusa-se a aceitar o seu nome de nascença: «Não gosto da conjugação. Não faz sentido»

Novelas
Há 2h e 55min

Vem aí em «A Fazenda»: Leonor traiu Gaspar com Miguel?

Novelas
Há 2h e 18min
