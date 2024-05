Festa sem autorização na casa dos patrões resultou numa série de danos

Hoje às 16:07

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Patrões fora, festa na casa». Recebemos Júlia Branco e Delfina Neves. Júlia e o marido contrataram Delfina para cuidar da casa e dos dois cães durante as suas férias de natal de 7 dias. Mas, Delfina decidiu dar uma festa na garagem dos patrões enquanto eles estavam de férias. Festa essa que causou muitos danos não só aos patrões como também aos vizinhos. Ouvimos ambas as partes.