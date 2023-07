Há 2h e 1min

Chegou o grande dia da Festa de Verão da TVI! As estrelas da TVI voltam a reunir-se para celebrar e este ano o cenário é o SUD em Lisboa. Nos primeiros momentos, Zé Lopes conversa com Eduardo e Joana Madeira e Iva Domingues com Nuno Santos, diretor de informação da TVI e CNN Portugal.