Há 42 min

Chegou o grande dia da Festa de Verão da TVI! As estrelas da TVI voltam a reunir-se para celebrar e este ano o cenário é o SUD em Lisboa. No programa Em Família, Lili Caneças e Pedro Crispim recordam alguns dos looks de anos anteriores que mais deram que falar enquanto dão algumas dicas sobre o que não vestir para uma festa de verão.