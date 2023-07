Há 2h e 26min

Chegou o grande dia da Festa de Verão da TVI! As estrelas da TVI voltam a reunir-se para celebrar e este ano o cenário é o SUD em Lisboa. Nos primeiros momentos, Sofia Vasconcelos conversa com Tiago Castro e Iva Domingues com Pedro Morais Leitão. CEO do Grupo Media Capital.