Há 1h e 36min

Já são conhecidos mais nomes do cartaz do Festival Mimo, que decorre em julho, em Amarante. Leyla Mccala e Arnaldo a dupla Arnaldo Antunes & Vítor Araújo juntam-se a Dino d'Santiago e também a Femi Kuti. Nascido no Brasil, o 'Mimo' é considerado um dos maiores festivais gratuitos de cultura.