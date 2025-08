Fez acrobacias, causou um acidente... e agora quer ser indemnizado

Há 2h e 32min

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Passeio na Serra». Durante um passeio de mota numa estrada isolada, Artur Teles decidiu fazer acrobacias e acabou por colidir com o carro de Domingos Graça, que seguia com a esposa e o filho menor. Artur assumiu a culpa e o seguro pagou os danos do carro de Domingos. No entanto, agora é Artur quem exige uma compensação, alegando ter sido abandonado no local do acidente sem que Domingos se preocupasse com o seu estado de saúde.